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17.10.2019 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Текст: Екатерина Призова

Трое жителей Урала (женщина и двое мужчин), которые проходят обвиняемыми по резонансному убийству молодой матери в Екатеринбурге, арестованы до 11 декабря. Такую меру пресечения им избрал сегодня Ленинский районный суд, передает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Кроме того, следователь уже предъявил всем троим обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Наказание за наиболее тяжкое из преступлений - вплоть до пожизненного.

Напомним, жестокое преступление было совершено из-за иномарки, которую девушка собиралась продать. Она договорилась о просмотре машины и вечером 10 октября после работы уехала на встречу с потенциальным покупателем ее Audi. Что случилось дальше, будет выяснять следствие.

Фото: iStock
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки

27-летняя владельца машины перестала выходить на связь. Ее искали полицейские и волонтеры. До последнего момента близкие девушки (у нее осталась маленькая дочь, сейчас за ней присматривает бабушка) надеялись, что ее найдут живой.

Тело пропавшей было найдено в канализационном коллекторе в Орджоникидзевский район Екатеринбурга. Ее Audi обнаружили у перекупщиков в соседнем Челябинске.

- Вечером 14 октября в Копейске задержали первого подозреваемого, он в этот момент ехал в такси. Еще двух поймали ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске. Они дают признательные показания, - рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие полагает, что причиной преступления стало желание обвиняемых завладеть дорогой иномаркой. Которая принадлежала жертве.

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