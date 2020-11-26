РФПИ предложил AstraZeneca скомбинировать оксфордскую и российскую вакцины

В РФПИ предложили, если испытания состоятся, опробовать комбинированную вакцинацию - оксфордской вакциной и российским препаратом "Спутник V". Такая схема, полагают в РФПИ, может увеличить эффективность вакцинации.

"Текущий режим полной дозы препарата AstraZeneca показал эффективность 62%. Если они пойдут на новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать схему комбинации инъекции AZ с инъекцией аденовирусного вектора человека "Sputnik V" для повышения эффективности. Комбинированные вакцины могут оказаться важными для ревакцинации", - говорится в сообщении фонда в его канале в Twitter.