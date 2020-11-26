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26.11.2020 22:56
Рубрика: Экономика

РФПИ предложил AstraZeneca скомбинировать оксфордскую и российскую вакцины

Текст: Ирина Невинная
РФПИ прокомментировал сообщение главы шведско-британской компании AstraZeneca Паскаля Сориота о возможном проведении дополнительных исследований вакцины, которую AZ разработала совместно с Оксфордским университетом - для того, чтобы уточнить уровень ее эффективности и понять, почему возник разброс от 62 до 90%.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: ТАСС
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В РФПИ предложили, если испытания состоятся, опробовать комбинированную вакцинацию - оксфордской вакциной и российским препаратом "Спутник V". Такая схема, полагают в РФПИ, может увеличить эффективность вакцинации.

"Текущий режим полной дозы препарата AstraZeneca показал эффективность 62%. Если они пойдут на новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать схему комбинации инъекции AZ с инъекцией аденовирусного вектора человека "Sputnik V" для повышения эффективности. Комбинированные вакцины могут оказаться важными для ревакцинации", - говорится в сообщении фонда в его канале в Twitter.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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