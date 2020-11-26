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26.11.2020 05:11
Рубрика: Власть

Россия предложила ООН анализировать ущерб от односторонних санкций

Фото: AFP/Johannes EISELE Фото: AFP/Johannes EISELE
Фото: AFP/Johannes EISELE

Россия предлагает ООН осуществлять мониторинг ущерба, наносимого различным странам в результате односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности. Об этом в среду заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванной по инициативе РФ, Китая, Сент-Винсента и Гренадин, Нигера и ЮАР неформальной встрече СБ ООН по вопросу незаконных односторонних санкций.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Небензя подчеркнул, что нелегальные ограничительные и карательные меры, введенные США и Евросоюзом, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, ухудшая гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Европе. Постпред привлек внимание к инициативе президента России Владимира Путина об установлении так называемых зеленых коридоров - свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств.

"В качестве следующего шага страны - члены ООН, а также агентства организации могли бы рассмотреть нашу инициативу по мониторингу с помощью ооновских региональных координаторов влияния односторонних ограничительных мер на восстановление стран после пандемии", - цитирует ТАСС Небензю.

На этой же встрече спецдокладчик ООН Алена Духан заявила, что односторонние санкции, принятые в обход Совбеза ООН, нарушают права человека и мешают борьбе с пандемией коронавируса. Она призвала страны полностью прекратить или минимизировать использование таких односторонних мер.

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