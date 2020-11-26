Сборная России по биатлону допущена к первому этапу Кубка мира в Финляндии

Медицинские власти Финляндии сняли карантин со сборной России по биатлону.

О коронавирусе в расположении сборной России стало известно в среду. Команда в полном составе была помещена на карантин. Коронавирус был выявлен у Антона Бабикова и трех представителей персонала команды.

В четверг медицинские власти Финляндии уведомили Союз биатлонистов России о том, что команде больше не требуется оставаться на карантине в отеле в Контиолахти, и она может продолжить подготовку к гонкам.

В итоге не смогу выступить только Бабиков, который будет находиться на карантине до 1 декабря, а также Евгений Гараничев, деливший номер с заболевшим товарищем по команде. Его изоляция продлится до 5 декабря.

Кроме того, 27 и 28 ноября сборная России должна сдать еще одни плановые тесты на COVID-19. Как сообщает сайт СБР, в настоящее время ожидается официальное подтверждение от IBU о снятии карантина.