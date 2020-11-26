"Стала калекой": актриса Светличная рассказала о своем состоянии

80-летняя Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, госпитализированная сегодня ночью, как сообщалось, с инсультом в 1-ю горбольницу Москвы, рассказала о своем состоянии.

Она пояснила МК, что действительно "было предположение, что может быть микроинсульт, но все обошлось".

Как поведала звезда "Бриллиантовой руки", сейчас она "ходит по кабинетам, обследуется - всё чин чинарём".

"Сжимала руку - есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", - оптимистично заверяет легендарная актриса, один из первых секс-символов советского экрана.

При этом Светлана Афанасьевна напомнила, что ее плохое самочувствие - это в том числе результат травмы, полученной во время записи интервью летом текущего года - тогда ей на голову прямо во дворе дома упало устройство, на котором держался осветительный софит.

После инцидента у Светличной начались регулярные головокружения и она уже не может передвигаться так же уверенно, как раньше.

"Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой", - сказала актриса, добавив, что провести в госпитале ей теперь придется "с недельку".