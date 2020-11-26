Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе для прощания

Тело аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября, доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе, где пройдет церемония прощания. Об этом 26 ноября сообщает издание ADNSUR.

На место уже прибыли родственники футболиста. Прощание начнется в 06:00 (12:00 по Москве) и будет открыто для всех желающих.

На площади перед дворцом почтить память Марадоны собрались сотни поклонников, по всей стране, где по футболисту объявили трехдневный траур, прошли масштабные акции в его честь.

Напомним, что Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.