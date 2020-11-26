Tesla по-тихому увеличила цены на электрокары. Возможно, из-за обновления

В европейских странах компания Tesla переписала прайсы на флагманский седан Model S. Причины новой ценовой политики не объясняются.

Как сообщает агентство Reuters, в Германии, Франции и Великобритании стоимость Tesla Model S выросла на 5 тысяч евро: седан можно купить от 81 990 евро (с учётом государственной субсидии на покупку электрокаров). В Испании цена увеличилась на 2 000 евро.

Для сравнения, в прошлом месяце Tesla снизила стоимость Model S в Соединённых Штатах, и теперь седан можно купить от 67 920 долларов (примерно 57 040 евро).

Издание Electrek опубликовало информацию о том, что Tesla обновила конфигураторы других моделей, продающихся в Европе. Так, стоимость Tesla Model 3 выросла на 500-1000 евро в зависимости от комплектации, Model X подорожал на пять тысяч.

Новые цены действуют на электрокары, которые будут выпускаться с весны 2021 года, поэтому не исключено, что они получат апгрейд силовой установки и, возможно, отложенное обновление салона.