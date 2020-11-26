Трамп заявил о махинациях демократов на выборах и своей победе

В ходе состоявшихся в США третьего ноября президентских выборов Демократическая партия использовала махинации, однако все равно потерпела поражение. Такое мнение высказал в среду действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

Это были "жульнические выборы", - заявил хозяин Белого дома, выступая по телефону перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания, которые представляют Республиканскую партию. Он вновь повторил утверждения о масштабных подтасовках и фальсификации бюллетеней, голосовании "мертвых душ". По его версии, в некоторых штатах было "больше голосов, чем избирателей". "Все, что нам нужно, это чтобы судья внимательно нас выслушал", - цитирует Трампа ТАСС.

Он также в очередной раз заявил о своей победе: "Мы с большим отрывом выиграли все эти колеблющиеся штаты".

Ранее Трамп отказался признать свое поражение на выборах, отметив, что намерен продолжать судебные тяжбы и, что он верит в свою победу. Трамп уже заявлял о неконституционности выборов и о том, что имеющихся у него данных о фальсификациях достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом. Адвокаты Трампа подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.