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26 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 380-ФЗ "О внесении изменения в статью 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 23 ноября 2020 г.
Опубликован 26 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Уголовно-исполнительный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 10 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Внести в часть вторую статьи 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2001, N 11, ст. 1002; 2006, N 15, ст. 1575; 2010, N 14, ст. 1556) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"2. В колониях-поселениях осужденные отбывают лишение свободы в одних и тех же условиях. Лица, указанные в пунктах "а" и "б" части первой настоящей статьи, отбывают лишение свободы отдельно от лиц, указанных в пунктах "в" и "г" части первой настоящей статьи. Допускается размещение указанных лиц в одной колонии-поселении при условии обеспечения раздельного проживания и трудоустройства.".

Президент Российской Федерации В. Путин