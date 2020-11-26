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26.11.2020 09:29
Рубрика: Налоги

Утилизационный сбор на машины могут повысить на 30 процентов

Текст: Алексей Дуэль
Ставка утилизационного сбора на все виды автомобилей, а также на спецтехнику могут повысить в 2021 году на 25-30% из-за ослабления рубля. Об этом РИА Новости сообщили источники в автопроме, передает агентство.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Утилизационный сбор появился в 2012 году, тогда игроки рынка связывали его введение с компенсацией снижения пошлин после вступления в ВТО. Изначально его платили только импортеры, но с 2014 года эта обязанность была распространена и на работающих в стране производителей. Однако для большинства из них были установлены промышленные субсидии.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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С декабря прошлого года установлена дифференциация этих субсидий в зависимости от целевого уровня локализации, нарастающего по годам. Утильсбор повышался уже трижды.

"Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику", - сказал собеседник РИА Новости. По его мнению, эта величина сопоставима с ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер.

Те же сведения подтвердил и другой источник агентства, связав готовящиеся меры с окончанием действия последних активных соглашений о промсборке, которые были исключением из правил ВТО, и выравниванием из-за этого ввозных пошлин на меньшем уровне.

"Нам говорилось, что планы по индексации утилизационного сбора есть, но формально решение еще не принято, - сообщил еще один источник агентства. - Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта - он и так неплохо защищен. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты".

Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 15 тысяч рублей. Традиционно правительство при повышении утильсбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.