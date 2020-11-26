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26.11.2020 20:59
Рубрика: ПДД

В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону

Текст: Владимир Баршев
Риск неправильного отождествления предмета в руках водителя - при выявлении такого нарушения, как пользование телефоном во время движения - при автоматической фотовидеофиксации существует. Об этом говорится в объяснении принципов работы новых устройств, которое глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников направил на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового, сообщает РБК.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Для того, чтобы минимизировать ошибки при вынесении постановлений, к ним будет прикладываться не менее 10 фотографий высокого качества. При этом лица людей на фотографиях, направляемых нарушителям, будут ретушироваться.

Как пояснил "РГ" источник в Госавтоинспекции, такие штрафы предполагалось начать направлять еще 16 ноября. Но пока их не направляют. Продолжается работа, чтобы избежать, так сказать, ложных срабатываний. Скорее всего, когда такие постановления начнут формироваться, они поначалу будут внимательно отсматриваться инспекторами, чтобы максимально избежать ошибок и, как следствие, жалоб от автомобилистов.

Фото: iStock
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Напомним, что в Москве начали тестировать новую способность камер фиксировать такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона во время движения. Об этом сообщал Центр организации дорожного движения. В докладе Михаила Черникова поясняется, что новый программный модуль, контролирующий эти требования правил, установлен на восьми комплексах "Стрелка-360".

Эксперты, однако, считают, что прибор не способен распознать, действительно ли в руках у водителя телефон или схожий с ним предмет, например, пачка сигарет. А значит, анализировать снимки должен не прибор, а человек. Автоматической фиксацией это назвать сложно.

Кроме того, юристы считают, что для направления таких постановлений нет юридических оснований. В статье 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях, равно как и в правилах дорожного движения говорится об использовании телефона "не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук". Однако любой смартфон таким устройством оборудован изначально - это громкая связь. Похоже, применение новых способов фиксации нарушений столкнется не только с возможными ошибочными постановлениями, но и с громкими и долгими судебными спорами. Чем они закончатся - пока предсказать невозможно.