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Рубрика: Власть

В Госдуме заявили, что "право на офлайн" осталось в проекте об "удаленке"

Текст: Татьяна Замахина
Так называемое "право на офлайн" сохранено ко второму чтению законопроекта об особенностях дистанционной работы - и это была принципиальная позиция разработчиков. Об этом заявил один из авторов проекта, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее СМИ сообщили, что Госдума исключила из законопроекта, который накануне прошел второе чтение, "право на офлайн". Сегодня документу предстоит третье чтение.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Андрей Исаев в комментарии "РГ" объяснил, что в редакции документа, прошедшей основное чтение, это право "прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок".

- Юристы нам указали, что закрепленная в первом чтении для удаленных работников "неприкосновенность времени отдыха" - это общая норма Трудового кодекса, - рассказал парламентарий. Это определено в статье кодекса 106, уточнил он. Согласно этой норме, время отдыха - это то время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

- Поэтому мы совместно с профсоюзами, работодателями, юристами по трудовыми праву нашли специальные нормы для дистанционных работников,- заявил Андрей Исаев.

Во-первых, появилось требование об установлении порядка взаимодействия работодателя и работника в связи с выполнением работы дистанционно. Как объяснил первый замглавы фракции, этот порядок "будет устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашение к трудовому договору".

И, во-вторых, законодатели прописали важную норму о том, что "время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время". "Это означает, что нарушение "права но офлайн" расценивается как сверхурочная работа, - заявил парламентарий, - то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа".

Законопроект об "удаленке" может вступить в силу с 1 января 2021

Он напомнил, что все нормы по сверхурочной работе есть в Трудовом кодексе. По закону в первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее - в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Такое "право на офлайн" позволит на деле защитить дистанционных работников, резюмировал Исаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Трудовое законодательство Законопроекты и комментарии

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