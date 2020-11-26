В Госдуме заявили, что "право на офлайн" осталось в проекте об "удаленке"

Ранее СМИ сообщили, что Госдума исключила из законопроекта, который накануне прошел второе чтение, "право на офлайн". Сегодня документу предстоит третье чтение.
Андрей Исаев в комментарии "РГ" объяснил, что в редакции документа, прошедшей основное чтение, это право "прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок".
- Юристы нам указали, что закрепленная в первом чтении для удаленных работников "неприкосновенность времени отдыха" - это общая норма Трудового кодекса, - рассказал парламентарий. Это определено в статье кодекса 106, уточнил он. Согласно этой норме, время отдыха - это то время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
- Поэтому мы совместно с профсоюзами, работодателями, юристами по трудовыми праву нашли специальные нормы для дистанционных работников,- заявил Андрей Исаев.
Во-первых, появилось требование об установлении порядка взаимодействия работодателя и работника в связи с выполнением работы дистанционно. Как объяснил первый замглавы фракции, этот порядок "будет устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашение к трудовому договору".
И, во-вторых, законодатели прописали важную норму о том, что "время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время". "Это означает, что нарушение "права но офлайн" расценивается как сверхурочная работа, - заявил парламентарий, - то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа".
Он напомнил, что все нормы по сверхурочной работе есть в Трудовом кодексе. По закону в первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее - в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
Такое "право на офлайн" позволит на деле защитить дистанционных работников, резюмировал Исаев.