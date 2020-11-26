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26.11.2020 04:01
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кашель и температура - наиболее частые симптомы коронавируса у детей. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: ТАСС
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По его словам, у 2% детей отмечаются проблемы с желудочно-кишечным трактом при отсутствии респираторных симптомов, пишет РИА Новости. Специфичных симптомов коронавирусной инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается.

Горелов также уточнил, что потеря обоняния не характерный симптом, так как дети раннего возраста сами не могут это объяснить, а родителям сложно понять, пропало у ребенка обоняние или нет.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали родителям поощрять ребенка за регулярное мытье рук. Это позволит уберечь детей от коронавируса. Специалисты ведомства также посоветовали рассказывать детям о важности соблюдения дистанции с теми, кто чихает или кашляет. И напомнили о необходимости придерживаться распорядка дня - это убережет растущий организм от лишних стрессов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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