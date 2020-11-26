В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки

Пациенты, привитые от коронавируса могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор", - цитирует эксперта РИА Новости.

Главная причина заражения коронавирусом - несоблюдение санитарных правил, подчеркнул ученый. По его словам, даже после вакцинации в общественных местах следует носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Напомним, первая в мире вакцина была зарегистрирована в России в августе этого года. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Ранее сообщалось, что первый промежуточный анализ данных по препарату в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировал 92-процентную эффективность. После завершения третьей фазы тестирования Центр имени Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о проведенных клинических испытаниях.