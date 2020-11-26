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26.11.2020 15:37
Рубрика: Культура

В Соборе Петра и Павла пройдет музыкальный фестиваль "Адвент"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Концерты VII фестиваля духовной музыки "Адвент", несмотря на сложности пандемии, состоятся в Кафедральном соборе Петра и Павла с 29 ноября по 20 декабря.
Фото: Пресс-служба Международного рождественского фестиваля духовной музыки "Адвент". Фото: Пресс-служба Международного рождественского фестиваля духовной музыки "Адвент".
Фото: Пресс-служба Международного рождественского фестиваля духовной музыки "Адвент".

Название фестиваля неслучайно: в западной христианской традиции Адвент - особое время, когда люди живут в ожидании рождественского чуда. Программа музыкального "Адвента" будет звучать в Кафедральном соборе Петра и Павла. Сама традиция устраивать концерты под его сводами берет начало еще в XIX веке: известно, что здесь в 1848 году Ференц Лист дал органный концерт. И сегодня в особенной акустике собора здесь можно услышать редкий репертуар, почти не звучащий на других концертных площадках Москвы.

Фото: Istock
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В афише VII "Адвента" по традиции - сочинения разных стилей и жанров: от эпохи барокко до двадцатого столетия. Между тем, даже в условиях карантинных ограничений руководство фестиваля решило не переносить его программу на следующий год и провести концерты в запланированные сроки - с соблюдением всех мер безопасности.

- Сейчас, в непростое для всех время, важно дарить людям надежду, нести свет и радость, - отмечает художественный руководитель фестиваля, дирижер Олег Романенко. - А музыка, особенно духовная, способна врачевать души, дарить столь необходимые сегодня людям положительные эмоции.

Фестиваль "Адвент" откроется в воскресенье, 29 ноября, концертом вокального ансамбля Intrada под руководством Екатерины Антоненко. Коллектив представит необычную программу, охватывающую несколько столетий русской духовной музыки - от барочных хоровых концертов Василия Титова и Дмитрия Бортнянского до сочинений таких композиторов двадцатого столетия, как Игорь Стравинский, Георгий Свидиров и Альфред Шнитке. Слушая столь различные по музыкальному языку сочинения, публика сможет проследить, как отечественная традиция церковной музыки менялась сквозь века.

Концерт 6 декабря будет посвящен западноевропейскому репертуару: в исполнении меццо-сопрано Марии Остроуховой и органиста Федора Строганова будут звучать духовные арии и рождественские гимны европейских классиков - Иоганна Себастьяна Баха, Джованни Баттиста Перголези, Франца Фуберта, Феликса Мендельсона и других. А 12 декабря состоится ежегодный концерт Посольства Германии в России, который в этот раз решили посвятить музыке Георга Фридриха Генделя: в программе заявлены рождественские фрагменты из одного из величайших духовных сочинений всех времен и народов - оратории "Мессия".

Особое место в афише "Адвента" занимает музыка Иоганна Себастьяна Баха, чье творчество оказало огромное влияние на духовную музыку всех последующих эпох. 13 декабря состоится органный концерт "Бах-гала", в котором по уже сложившейся на фестивале традиции примут участие органисты трех поколений - Александр Фисейский, Даниэль Сальвадор (Испания) и Иван Царев.

Завершится фестиваль 20 декабря крупными произведениями Баха в исполнении ансамбля Collegium Musicum. Под управлением Олега Романенко прозвучит первая часть "Рождественской оратории", а также две кантаты на 4-ое воскресенье Адвента и 1-й день Рождества Христова - сочинения, полные возвышенной радости и ощущения рождественского волшебства.

Кстати

В прошлом году событием "Адвента" стало двухдневное исполнение "Рождественской оратории" Баха под началом Владимира Юровского и с участием Юлии Лежневой: торжественное и одновременно мистериально-таинственное звучание баховской партитуры создавало в стенах собора неповторимую атмосферу.

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