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26.11.2020 13:55
Рубрика: Экономика

Возобновление чартеров в Египет зависит от решения проблем с COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Российская и египетская стороны вернутся к обсуждению вопроса возобновления чартеров в курортные города Египта по мере разрешения проблем, связанных с новой коронавирусной инфекцией.
Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI
Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ, председатель российской части межправкомиссии России и Египта по торговому, экономическому и научно- техническому сотрудничеству Денис Мантуров, передает ТАСС.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Коллеги из Египта сделали очень много для того, чтобы модернизировать систему работы авиационной безопасности в тех городах, курортах, куда традиционно наши чартеры летали - это и Хургада, и Шарм-эш-Шейх. Мы исходим из того, что по мере снижения проблем по коронавирусу будет возврат к обсуждению этого вопроса, в том числе учитывая, как я сказал, вопросы авиационной безопасности", - сообщил Мантуров.

Как сообщалось ранее, чартерные рейсы из России в Египет не осуществляются с ноября 2015 года, после катастрофы на Синае самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", осуществлявшего перелет по маршруту Шарм-эш- Шейх - Санкт-Петербург. Чартерное авиасообщение до сих пор не восстановлено с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Регулярные рейсы российских авиакомпаний, прерванные в апреле текущего года из-за пандемии коронавируса, были возобновлены в начале сентября.

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