Автосалон в Детройте ограбили трижды за три дня

A Detroit dealership owner says they were hit three days in a row by thieves, who got away with more than a dozen vehicles.​ https://t.co/LFnFFKmEwn — FOX 2 Detroit (@FOX2News) November 24, 2020

В середине ноября в Детройте произошла серия дерзких преступлений. Все началось 14-го числа. Под покровом ночи группа молодых людей проникла на территорию дилерского центра Ray Laethem, расположенного в восточной части города, и похитила несколько автомобилей.

15 ноября преступники опять нагрянули в тот же самый дилерский центр, и угнали еще несколько машин. 16 ноября все снова повторилось! Потом угонщикам это дело, вероятно, наскучило.

Представители автосалона рассказали каналу Fox 2 свою версию произошедшего. Они предполагают, что преступники сумели завести какой-то большой пикап, и с его помощью вытащили с территории остальные машины. Первый налет занял у угонщиков 17 минут. За три дня было украдено в общей сложности 13 машин, среди которых были как новые, предназначенные для продажи, так и приехавшие на сервис для обслуживания.

В числе похищенных автомобилей оказался Dodge Ram 2019 года, принадлежащий некому Гаррету Паули. Мужчина пожаловался журналистам, что дилер не делится с ним информацией о ходе расследования, а также предположил, что могла иметь место халатность со стороны сотрудников: якобы они оставляли ключи зажигания в машинах, что облегчило задачу преступникам.

Спустя десять дней полиции удалось найти несколько похищенных машин, и арестовать двух 17-летних парней, которых подозревают в совершении преступления. Интересно, что Dodge Гаррета Паули оказался слегка помятым, зато очки Prada за 400 долларов, оставленные в салоне, никто не тронул.