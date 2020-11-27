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27.11.2020 09:57
Рубрика: Экономика

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Текст: Игорь Зубков
Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков (всех, кроме физлиц) с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Это предусматривает проект поправок, подготовленный Банком России, с ним ознакомился РБК.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как сообщала "РГ", данные о том, к какой группе относится клиент, банки будут получать из создаваемой информационной системы "Знай своего клиента" (KYC). Планируется, что она начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 года, сообщал Банк России. Из этого сервиса банки будут получать оценку риска клиента, на основе которой банк определит режим работы с ним (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам.

Фото: iStock
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Механизм будет работать по принципу светофора, разделяя юрлиц на три группы риска, говорил ранее директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский: операции компаний с небольшим скоринговым баллом получат "зеленый свет", операциям юрлиц с более высокими баллами банки должны будут уделять повышенное внимание.

Как пишет РБК, для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания и Системы быстрых платежей. Желтая зона клиентов - промежуточная. Если специалисты финмониторинга заметят в их деятельности признаки сомнительности, это по-прежнему может стать основанием для остановки операций. На особом контроле также останутся ИП и юрлица зеленой зоны, работающие с клиентами из желтой, указывает издание.

Сейчас, по оценке ЦБ, доля клиентов в зеленой зоне составляет порядка 99%, в желтой - 0,3%, в красной - 0,7%, приводит РБК данные пояснительной записки к законопроекту (физлица в этой статистике не учитываются). По данным регулятора, его оценки риска клиентов совпадают с банковскими в 95% случаев.

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