Число предметов ОГЭ могут сократить до трех

Число предметов на ОГЭ, которые будут сдавать выпускники 9-х классов, могут сократить с четырех до трех. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех - два обязательных и один по выбору, - цитирует Анзора Музаева ТАСС. - Совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре заявили о том, что итоговое собеседование в девятых классах может пройти в установленные сроки, но - дистанционно, с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Итоговое сочинение в 11-х классах из-за эпидемиологической обстановки уже перенесено на 5 апреля 2021 года.