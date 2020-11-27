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27.11.2020 13:46
Рубрика: Спорт

ФИФА утвердила состав корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Текст: Артур Нанян
На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликован состав корзин для предстоящей жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Жеребьевка состоится 7 декабря в Цюрихе. В финальную часть первенства планеты, которая пройдет в Катаре, выйдут 13 европейских команд из 55: десять победителей групп и три участника плей-офф. В нем к десяти сборным, занявшим вторые места, присоединятся две команды с лучшими результатами в Лиге наций сезона 2020/21.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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После поражения от Сербии (0:5) в последнем туре группового этапа Лиги наций Россия опустилась из второй корзины в третью. Полностью состав корзин выглядит следующим образом.

Корзина 1: Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.

Тем временем

Наряду с корзинами для жеребьевки отбора на ЧМ-2022 ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. В нем Россия потеряла пять позиций, опустившись с 34-го места на 39-е.

В ноябре футболисты Станислава Черчесова сыграли вничью в товарищеской встрече с Молдавией (0:0), а затем уступили в Лиге наций туркам (2:3) и сербам (0:5).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика, Италия.

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