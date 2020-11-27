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Рубрика: В мире

Главный санитарный врач Англии призвал не обниматься с родными на Рождество

Фото: AFP/Tolga AKMEN Фото: AFP/Tolga AKMEN
Фото: AFP/Tolga AKMEN

В Великобритании число случаев заражения коронавирусом может снова начать увеличиваться в рождественский период, если граждане не будут соблюдать меры предосторожности. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Он напомнил, что Рождество - это семейный праздник и жители страны должны собраться семьями. "Но я бы не стал советовать людям обнимать и целовать своих возрастных родственников", - цитирует Уитти ТАСС. По его словам, это не будет нарушением правил, и граждане могут так поступать, "но это будет неразумно, поскольку вы можете быть носителем вируса".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также предупредил о важности соблюдения ограничительных мер для сдерживания COVID-19. Он предположил, что к весне, когда начнется вакцинация и увеличится число тестов на коронавирус, можно будет покончить с ограничениями. "Однако для этого мы сперва должны пережить тяжелую зиму", - заявил Джонсон. По его словам, в этот период систему здравоохранения страны ожидает большая нагрузка из-за того, что холода способствуют распространению вируса.

Ранее британские власти объявили, что национальный карантин завершится второго декабря, а ему на смену вернется почти такая же трехступенчатая система локальных ограничительных мер, что действовала в октябре. Откроются непродовольственные магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские, люди смогут встречаться друг с другом, но не более чем по шесть человек. Но так произойдет не везде, в части районов будет действовать максимальный уровень, очень похожий на карантин.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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