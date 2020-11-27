"Капсулу времени" ЗАЗ-968 МД спасли от погребения в сельском сарае

Подписчик блогера Roma Urraco, который регулярно публикует обзоры "капсул времени", прислал видео, в котором показана находка ЗАЗ-968 МД с пробегом не более 130 км. Автомобиль "припаркован" в заброшенном сарае, который ещё чуть-чуть, и мог бы стать для находки могилой.

ЗАЗ-968 МД был найден в одном из сёл под Киевом, автор видео утверждает, что автомобиль всю жизнь простоял в сарае практически без движения: на одометре - всего 127 километров пробега.

ЗАЗ-968 МД - одна из разновидностей "Запорожца", которые были ориентированы на эксплуатацию людьми с ограниченными возможностями. Конкретно версия МД предназначалась для инвалидов, у которых была повреждена одна нога. ЗАЗ-968 МД имеет одну педаль - сцепление, торможение осуществляется при помощи Г-образного рычага на центральном тоннеле, регулировка газа - массивными подрулевыми лепестками.

В движение "Запорожец" модификации МД приводится 41-сильным мотором МеМЗ-968Н объёмом 1.2 литра с карбюратором К-127. Охлаждение, как водится, у таких ЗАЗов, - воздушное.

Последний экземпляр "Запорожца" сошёл с конвейера Запорожского автозавода 15 апреля 1994 года, закончив 34-летний жизненный цикл модели.