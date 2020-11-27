Лукашенко рассказал о новой Конституции и планах Запада в отношении Беларуси

Убеждение в необходимости скорректировать полномочия главы государства и внести поправки в Конституцию подтвердил в пятницу Александр Лукашенко на встрече с коллективом столичной клинической больницы.

Президент подчеркнул важность работы над новым Основным законом Беларуси с тем, чтобы, по его словам, которые цитирует его пресс-служба, не позволить следующему руководителю развалить страну. "У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, не дай бог, придет человек и захочет развязать войну. Да, надо создать новую Конституцию, но выгодную для страны, чтобы потом страна не обвалилась", - пояснил свою точку зрения белорусский лидер.

В этой связи на встрече он озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение и планы западных политиков относительно РБ. Эту информацию, пояснил Лукашенко, он получил буквально накануне от Комитета государственной безопасности. "Это оригиналы", - уточнил президент и привел слова польского премьера по итогам августовских выборов в стране.

В них, в частности, утверждалось, что "будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО".

По словам президента, официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По их замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью. "Победа революции в Беларуси - также национальный интерес Польши", - зачитал заявление польского премьера Лукашенко.

По его словам, Варшава предлагала создать в РБ ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми. "Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса", - озвучил очередные замыслы поляков президент.

Он подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Беларуси, который бы подорвал и позиции России. По мнению политиков ЕС, считает белорусский руководитель, наступил исторический шанс остановить российское влияние. "Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться", - констатировал Лукашенко, пояснив участникам встречи, что поделился этой информацией, чтобы люди понимали его настроения и действия.

Но Беларуси, заверил Лукашенко, есть чем ответить на агрессию, в том числе и военную. "Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда и мои действия", - резюмировал глава государства.