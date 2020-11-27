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27.11.2020 07:40
Рубрика: Общество

Марадона похоронен рядом со своими родителями

Текст: Максим Домчев

Легенда мирового футбола Диего Марадона похоронен на частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.

Фото: REUTERS/Stringer
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Умерший в результате сердечного приступа Диего Марадона был похоронен на частном кладбище Белла Виста, неподалеку от столицы Аргентины. Там же находятся могилы его родителей, сообщает телеканал TN.

В церемонии похорон приняли участие только родные и близкие чемпиона мира 1986 года в составе аргентинской команды. В четверг, 26 ноября, в президентском дворце состоялось прощание с 60-летним Марадоной, которое было омрачено беспорядками и столкновениями с полицией. Не все желающие успели проститься с кумиром. Тысячи людей вышли на дорогу, ведущую к кладбищу и проводили Марадону в последний путь аплодисментами.

Кумир миллионов болельщиков скончался 25 ноября. Власти Аргентины объявили трехдневный траур. В Европе все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начинались с минуты молчания в память о великом футболисте.

Общество Утраты Спорт Футбол Спорт Футбол Игроки и тренеры В мире Южная Америка Аргентина Умер Диего Марадона

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