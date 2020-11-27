Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" стартует в 2021 году

10 декабря поступит в гражданский оборот часть доз вакцины "ЭпиВакКорона", а массовая вакцинация препаратом начнется в 2021 году. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков.

"Я думаю, в 2021 году она (вакцина, - прим. "РГ") появится практически во всех регионах РФ", - отметил он в ходе пресс-конференции.

Эксперт также отметил, что сейчас производство вакцины увеличивается с каждой неделей. "Поскольку мы и масштабируем, и оптимизируем ", - объяснил он. В перспективе, по словам Рыжикова, на существующем оборудовании будет возможно выпускать до 5 миллионов доз препарата в год.

Ранее эксперт также заявил, что иммунитет после первой вакцинации "ЭпиВакКороной" сформируется уже спустя месяц, при этом карантин не потребуется.