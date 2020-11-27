МИД: Позиция Санду по Приднестровью подрывает процесс урегулирования

Позиция избранного президента Молдавии Майи Санду относительно присутствия российских миротворцев в Приднестровье негативно сказывается на проблеме мирного урегулирования конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Санду заявила, что для разрешения приднестровского конфликта из региона должны быть выведены подразделения оперативной группы российских войск, а также вывезены все боеприпасы.

"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", - цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, что действующий президент Молдавии Игорь Додон резко раскритиковал заявление будущей главы государства, назвав ее позицию "серьезной ошибкой". "Она (Санду - прим. "РГ") говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это значит? И что украинцам нужно жестче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Что это за призыв избранного президента? В стране, где есть еще нерешенный приднестровский конфликт, в стране, где 35% - 40% русскоязычного населения. Считаю, что это серьезная ошибка", - подчеркнул Игорь Додон в эфире телеканала NTV.