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27.11.2020 13:09
Рубрика: В мире

МИД: Позиция Санду по Приднестровью подрывает процесс урегулирования

Текст: Алексей Чуриков
Позиция избранного президента Молдавии Майи Санду относительно присутствия российских миротворцев в Приднестровье негативно сказывается на проблеме мирного урегулирования конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ранее Санду заявила, что для разрешения приднестровского конфликта из региона должны быть выведены подразделения оперативной группы российских войск, а также вывезены все боеприпасы.

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"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", - цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, что действующий президент Молдавии Игорь Додон резко раскритиковал заявление будущей главы государства, назвав ее позицию "серьезной ошибкой". "Она (Санду - прим. "РГ") говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это значит? И что украинцам нужно жестче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Что это за призыв избранного президента? В стране, где есть еще нерешенный приднестровский конфликт, в стране, где 35% - 40% русскоязычного населения. Считаю, что это серьезная ошибка", - подчеркнул Игорь Додон в эфире телеканала NTV.

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