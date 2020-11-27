В мире
27.11.2020 11:48
Текст: Юрий Сизов

Минск: Воссозданный Туровский крест передан в дар Академии наук

Фото: Национальная академия наук Беларуси Фото: Национальная академия наук Беларуси
Национальная академия наук Беларуси

Из преданий старины глубокой ведет свою летопись история туровских крестов в Беларуси, а само упоминание об этом городе на берегах Припяти датируются 980 годом. Воссозданный напрестольный крест Туровской епархии XII-XIII веков был передан Академии наук, сообщает в пятницу БЕЛТА.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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Религиозную и историческую святыню ученым вручил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Патриарший экзарх всея Беларуси, уточняет агентство, участвовал в VI Белорусских Рождественских чтениях.

Эксперты пояснили, что "Туровский крест аналогичен напрестольным крестам византийских и древнерусских храмов. К ним же относится и еще одна известная белорусская святыня - крест преподобной Евфросинии Полоцкой".

А сама история воссоздания этой святыни, информирует агентство, насчитывает почти шесть десятилетий, когда во время раскопок местного городища археолог Петр Лысенко обнаружил четыре свинцовых изображения - пресвятой Богородицы и трех святых. Именно он и высказал тогда предположение, что изображения имеют непосредственное отношение к воздвизальному кресту, который хранился на престоле кафедрального собора Турова. К сожалению, сам храм был разрушен в результате землетрясения еще в первой половине XIII века.

И вот осенью прошлого года по средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста - для Туровской епархии и для Музея истории НАН.

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