Минск: Воссозданный Туровский крест передан в дар Академии наук

Из преданий старины глубокой ведет свою летопись история туровских крестов в Беларуси, а само упоминание об этом городе на берегах Припяти датируются 980 годом. Воссозданный напрестольный крест Туровской епархии XII-XIII веков был передан Академии наук, сообщает в пятницу БЕЛТА.

Религиозную и историческую святыню ученым вручил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Патриарший экзарх всея Беларуси, уточняет агентство, участвовал в VI Белорусских Рождественских чтениях.

Эксперты пояснили, что "Туровский крест аналогичен напрестольным крестам византийских и древнерусских храмов. К ним же относится и еще одна известная белорусская святыня - крест преподобной Евфросинии Полоцкой".

А сама история воссоздания этой святыни, информирует агентство, насчитывает почти шесть десятилетий, когда во время раскопок местного городища археолог Петр Лысенко обнаружил четыре свинцовых изображения - пресвятой Богородицы и трех святых. Именно он и высказал тогда предположение, что изображения имеют непосредственное отношение к воздвизальному кресту, который хранился на престоле кафедрального собора Турова. К сожалению, сам храм был разрушен в результате землетрясения еще в первой половине XIII века.

И вот осенью прошлого года по средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста - для Туровской епархии и для Музея истории НАН.