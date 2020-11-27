Мурашко назвал возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключил, что эпидемия коронавируса может завершиться в России в 2021 году. "Мы все делаем для этого", - сказал он, отвечая на вопросы РИА Новости в пятницу, 27 ноября.

Мурашко подчеркнул, что в декабре-январе планируется начать массовую вакцинацию россиян, которая будет добровольной. Прививать будут также пациентов с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, людей старшего возраста, следует из его слов. Как подчеркнул министр, "чем раньше начать вакцинацию, тем лучше". Планируется, что в течение года прививку от коронавируса сделают "многие десятки миллионов россиян".

Ранее Мурашко сообщил, что сегодня в России более 780 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно и еще более 200 тысяч - стационарно.