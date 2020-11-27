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27.11.2020 15:01
Рубрика: Власть

МВД: Первые электронные паспорта появятся в Москве до декабря 2021 года

Текст: Иван Петров
В МВД России рассказали о предстоящем начале эксперимента по переходу на электронные паспорта и их дубликаты в мобильном приложении. Назван и регион, в котором станут выдавать электронные паспорта раньше всех. Вряд ли у кого вызовет удивление, что пилотной зоной для внедрения эксперимента выбрана Москва. Отмечается, что подготовку к началу выдачи электронных паспортов (как правового, так и технического характера) предстоит осуществить в срок до 1 декабря 2021 года. После Москвы эксперимент будет распространен на территорию всей страны.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"Электронный паспорт и дополняющее его мобильное приложение станут ключом к государственным и коммерческим услугам", - заверили в МВД, добавив, что кроме того, все получившие новые паспорта граждане будут обеспечены квалифицированной электронной подписью.

Фото: РИА Новости
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Немаловажно, что паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным. По крайней мере так обещают в МВД. Из преимуществ также - практичность, износостойкость и возможность быстрой блокировки при утере.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку аналогичного размера с банковской. Электронный носитель информации будет отечественного производства. На нем разместят данные, содержащиеся сейчас в бумажных паспортах, - регистрация по месту жительства, год и место рождения, семейное положение, дети и др. При этом основные сведения о гражданине РФ будут размещены и на самой пластиковой карточке электронного паспорта.

Отмечается, что данные киберпаспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения.

Кроме МВД и Минцифры в проекте задействованы правительство Москвы, другие заинтересованные госорганы и бизнес­-сообщество.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук рассказал и показал "РГ", как будет выглядеть новейший электронный паспорт.

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