На сайте "РГ" 29 ноября пройдет второй прямой эфир концерта Риккардо Мути

В предыдущее воскресенье маэстро Риккардо Мути и Молодежный оркестр Луиджи Керубини исполнили программу из сочинений Шуберта - Третью и "Неоконченную" симфонии. Этот концерт из Равенны посмотрели 40 890 зрителей из более чем 100 стран мира. Россия, согласно статистике, стала третьей по количеству зрителей после Италии и Японии, где также транслировали концерт на сайте Весеннего фестиваля в Токио. Пока, до 6 декабря, у публики остается возможность послушать шубертовскую программу в записи на сайте Равеннского фестиваля.

В программу второго концерта из Театра Алигьери Риккардо Мути включил итальянскую музыку, продвижением которой в мире он занимается на протяжении всей своей жизни. Как считает маэстро:

- Когда заходит разговор о музыке и странах, ее созидающих, обычно упоминают Германию и Австрию. Многие критики превозносят духовную наполненность музыки Моцарта, Бетховена, Штрауса, Вагнера, Малера, в то время как итальянские композиторы описываются как развлекательные, приятные, но без какого-либо духовного смысла. Говоря об Италии, вспоминают бельканто, что в корне неверно, так как бельканто - это лишь стиль пения, прославивший песни Неаполитанской школы. Музыка и музыкальная культура Италии глубже и богаче, наша страна - кладезь музыкальной истории. Но о Неаполитанской школе, Палестрине, Луке Маренцио Коккальо никто не слышал. А ведь без того же Алессандро Скарлатти не состоялся бы и Бах.

Именно поэтому Риккардо Мути планирует исполнить в воскресенье итальянскую оркестровую музыку, чтобы показать ее традицию, которая не прерывалась со времен старых мастеров - Монтеверди, Корелли, Скарлатти, Перголези и др. Это действительно факт, что в XIX веке итальянская инструментальная музыка оказалась в тени величайших оперных достижений итальянских композиторов, но она продолжала свою менее заметную, но не менее ценную жизнь в оркестровых сочинениях. В концерте прозвучит медитативный, полный пронзительной печальной красоты "Ноктюрн" Джузеппе Мартуччи в авторской оркестровой транскрипции, сделанной им в 1901 году. Также будет исполнена Симфоническая прелюдия Пуччини, созданная композитором еще в студенческие годы в Миланской консерватории и ставшая образцом его раннего оркестрового мастерства. Но большую часть программы Мути посвятит музыке Верди, оркестровым фрагментам его опер. Прозвучат Увертюры к операм "Набукко", "Сицилийская вечерня", инфернальная танцевальная музыка ведьм из III действия оперы "Макбет". Как считает маэстро:

Фото: Zani-Casadio

- Музыка Верди гениальна по драматургии, подобно Шекспиру или Шиллеру. Ошибочно думать о Верди как о хорошем композиторе, который работает на инстинкте или пишет ​​ вульгарную "zum pa pa" музыку, предназначенную для марширующего оркестра. Величие Верди заключается в том, что он быстро создает из звуков целый мир: там, где другим композиторам требуется много часов, чтобы что-то сказать, он делает это всего в двух нотах. Тот же Вагнер - великий композитор, и как дирижер я понимаю, что исполнение "Парсифаля" позволяет человеку почувствовать себя ближе к Богу. Но Вагнеру нужно много нот, чтобы создать эффект, к которому он стремится, в то время как Верди обладает великим даром лаконично описывать некоторые фундаментальные элементы.

Музыка Верди, Пуччини, Мартуччи под управлением Риккардо Мути будет звучать в исполнении молодых итальянских музыкантов: оркестра Луиджи Керубини, созданного маэстро в 2004 году и выступающего с ним не только в крупнейших концертных залах, но и в проблемных точках мира, где каждый год Риккардо Мути и Равеннский фестиваль проводят проект "Дороги дружбы". Как говорит маэстро, идеологии создают конфликты, а музыка - это универсальный язык: "Мы все на земле - одинаковые и не имеет никакого значения, к какой стране, религии или расе люди принадлежат. С помощью музыки мы можем ощущать себя вместе".

Между тем

Концерт 29 ноября будет транслироваться в прямом эфире на платформе Равеннского фестиваля и на сайте "Российской газеты" - российского эксклюзивного стриминг-партнера проекта.

В записи концерты доступны для просмотра в течение 15 дней на ravennafestival.live. Предыдущий концерт с программой Шуберта открыт для просмотра до 6 декабря.

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