Названа сложность при испытаниях вакцин от коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут провести только первые производители.

"Клинические исследования вакцины будут соперничать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы получить точное представление об эффективности своих препаратов есть у тех компаний, которые первыми вступили в вакцинную гонку", - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам биолога, с началом всеобщей вакцинации клинические испытания будут затруднены, поскольку люди, получающие плацебо, захотят поставить прививку.

По первому промежуточному анализу данных вакцины "Спутник V" против COVID-19 в ходе третьей фазы клинических испытаний в России сообщалось, что препарат показал 92-процентную эффективность. После завершения третьей фазы клинических испытаний разработчики лекарства от вируса SARS-CoV-2 предоставят доступ к полному отчету о проведенном исследовании.

Напомним, первая в мире вакцина была зарегистрирована в России в августе этого года. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".