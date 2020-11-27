Новости

Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии 18:48
В Петербурге закрыли магазин по продаже наркотиков бесконтактным методом 18:46
Минэкономразвития: В Крыму надо подать воду из скважин до конца года 18:38
Пробные поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию запланированы на декабрь 18:37
В Тегеране убит известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде 18:34
Чернышенко: Врачам организуют бесплатные поездки на такси 17:56
Состоялись переговоры вице-премьеров России и Беларуси по энергетике 17:55
Мурашко назвал возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России 17:49
Третьяковская галерея перенесет выставку Александра Иванова в онлайн 17:43
Дозвониться до работающих с COVID-19 медучреждений можно будет бесплатно 17:43
В Мытищи пришел бурый медведь 17:02
С 27 ноября москвичи могут наблюдать за МКС 16:57
Мурашко: Нет смысла вводить масочный режим во всей стране 16:48
Генпрокурор поручил проверить борьбу с наркотиками в школах и вузах 16:44
В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк" 16:40
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию 16:39
Медики получат декабрьские выплаты досрочно 16:37
Абрамченко: Агропром показал рост даже в условиях пандемии 16:30
В Эрмитаже сделают заготовки для копии гробницы Александра Невского 16:26
В Миннеаполисе неизвестные снесли памятник Джорджу Вашингтону 16:21
Лукашенко: При новой Конституции я президентом работать уже не буду 16:09
В РФ предложили запретить взыскание по долгам более четверти пенсии 16:08
Регионы отчитаются о готовности к проведению вакцинации 16:02
В Якутске арестован ректор агротехнологического университета 15:47
Лукашенко рассказал о новой Конституции и планах Запада в отношении Беларуси 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 18:48
Рубрика: Общество

Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии

Текст: Ирина Невинная
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В настоящее время в мире наиболее распространен "итальянский" штамм коронавируса, который доминирует над уханьским, именно он весной прошлого года распространился по Европе и другим континентам, - заявил немецкий вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé) в эфире телеканала ZDF.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Вспышка возникла на севере Италии из-за мутации в S-белке коронавируса, и этот новый штамм оказался более заразным. В настоящее время именно эта разновидность коронавируса обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру. 

Истинная причина разразившейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по мнению ученого, кроется в том, что в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез, не оценили риски и не приняли немедленных ограничительных мер. В результате SARS-CoV-2 в считанные дни распространился из Италии в другие страны Европы, адаптировавшись к организму человека.

Стоит отметить, что это лишь одна из версий происхождения нынешней пандемии. Во всяком случае, в США с начала прошлого эпидемического сезона сообщали о тяжелом гриппе, который вызвал много осложнений и избыточную смертность. Об этом рассказал "Российской газете" известный инфекционист, академик РАН Виктор Малеев. На тот момент, по его словам, количество жертв от этого гриппа (массового тестирования на COVID-19 тогда еще не проводилось) уже превысило 12 тысяч человек.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Хуснуллин: Программу льготной ипотеки на новостройки надо продлить
Медики получат декабрьские выплаты досрочно
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V"
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники