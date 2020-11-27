Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии

В настоящее время в мире наиболее распространен "итальянский" штамм коронавируса, который доминирует над уханьским, именно он весной прошлого года распространился по Европе и другим континентам, - заявил немецкий вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé) в эфире телеканала ZDF.

Вспышка возникла на севере Италии из-за мутации в S-белке коронавируса, и этот новый штамм оказался более заразным. В настоящее время именно эта разновидность коронавируса обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру.

Истинная причина разразившейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по мнению ученого, кроется в том, что в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез, не оценили риски и не приняли немедленных ограничительных мер. В результате SARS-CoV-2 в считанные дни распространился из Италии в другие страны Европы, адаптировавшись к организму человека.

Стоит отметить, что это лишь одна из версий происхождения нынешней пандемии. Во всяком случае, в США с начала прошлого эпидемического сезона сообщали о тяжелом гриппе, который вызвал много осложнений и избыточную смертность. Об этом рассказал "Российской газете" известный инфекционист, академик РАН Виктор Малеев. На тот момент, по его словам, количество жертв от этого гриппа (массового тестирования на COVID-19 тогда еще не проводилось) уже превысило 12 тысяч человек.