NI назвал Су-35С одним из лучших истребителей в мире

Российский истребитель Су-35С поколения "4++" является одним из лучших в мире, а по-настоящему особенным его делает многозадачность и вариативность в применении различных средств. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, способен эффективно атаковать как наземные, так и морские цели.

Об этом говорится в свежем материале издания The National Interest (NI). Его авторы обратили внимание на новость о том, что Министерство обороны РФ получило три последних многоцелевых истребителя Су-35С в рамках контракта на поставку 50 таких машин. Как уже писала "РГ", два истребителя предназначены для центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний в Липецке, а третий поступил в 23-й истребительный авиационный Таллинский полк в Комсомольске-на-Амуре.

Су-35С - сверхманевренный многоцелевой истребитель, созданный на основе технологий пятого поколения. Самолет отличается улучшенной авионикой, усовершенствованной системой информационного управления, двигатели с увеличенной мощностью и вектором тяги. Они позволяют развивать сверхзвуковую скорость (до 2500 километров в час) без использования форсажной камеры, что также соответствует показателям истребителей пятого поколения.

Самолет способен поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов. Истребитель может запускать ракеты класса "воздух-воздух" на дальность до 300 километров (ракета Р-37), а также способен нести тяжелую противокорабельную крылатую ракету "Оникс". И это не считая множества более легких ракет класса "воздух-земля" и авиабомб. Всего Су-35С имеет 12 точек подвески вооружения, а общая масса боевой нагрузки достигает восьми тонн.

Напомним, ранее иностранные СМИ также обратили внимание на опубликованное видео учебного боя Су-35С, где истребитель продемонстрировал свою маневренность.