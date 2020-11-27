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Певица Караулова впервые прокомментировала конфликт с Бузовой

Новости
    27.11.2020, 13:58
Текст:   Олег Усков

32-летняя российская певица, актриса и телеведущая, финалистка "Фабрики звезд-5" Юлианна Караулова впервые публично прокомментировала свой конфликт с коллегой - 34-летней Ольгой Бузовой.

Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni
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Стоит напомнить: неприятный инцидент произошел на церемонии вручения премии RU.TV, на которой Юлианна была ведущей, а Бузова получала награду.

Бузова тогда вышла на сцену и начала произносить благодарственный спич, показавшийся ведущей мероприятия излишне затянутым. В результате Карауловой пришлось перебить Ольгу - дабы не выбираться за регламент.

Как отметила Юлианна на YouTube-канале People Talk, Бузова мало того, что "действительно говорила очень долгую речь", так еще и речью этой "обесценила всех, кто выходил до этого на сцену", так как сказала, "что вот, наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот все".

Фото: twitter.com/ WiCnet
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При этом реакция ведущей на сомнительный юмор звезды "Дома-2" крайне огорчила поклонников Бузовой. По словам Юлианны, на нее тут же "набросилась армия фанатов" артистки, которые принялись травить ее злобными комментариями в социальных сетях.

И хотя сторона Бузовой пообещали урегулировать конфликт, пока никаких действий с их стороны предпринято не было - обращает внимание певица.

Караулова родилась в 1988 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2016-м. Неоднократный лауреат премии "Золотой граммофон". Работала над русским дубляжом "Моаны" и "Волшебного парка Джун".

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