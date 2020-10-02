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Ольга Бузова рассказала, во сколько ей обходится раскрутка

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    02.10.2020, 16:38
Текст:   Олег Усков

Российская актриса, телеведущая, певица, а теперь еще и фигуристка Ольга Бузова дала большое интервью, в котором осветила ряд актуальных моментов своей жизни: участие в шоу "Ледниковый период", слухи о предстоящей свадьбе с рэпером Давой, покупку стройматериалов для новой квартиры, иное.

Фото: kinopoisk.ru
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Естественно, в свете жилищного вопроса (по имеющейся информации, апартаменты обошлись Ольге в 120 миллионов рублей) крепко встала тема финансов.

Деньги у Бузовой, вошедшей в первую десятку наиболее преуспевающих деятелей отечественной культуры про версии журнала Forbes - с годовым доходом в 2,5 миллиона долларов, есть. Ведь она трудяжка и не транжира.

"Я экономный человек. Хотя шиковать люблю. Но делаю это только по средствам. Я не выпрыгиваю из штанов в финансовом плане", - изложила артистка в беседе с KP.RU.

Она заверяет: траты действительно хоть и серьезные, но исключительно по делу. Ведь, например, на "раскрутку" в Сети одного трека может уйти от полумиллиона рублей и дальше. И тут миллион за песню - это нормальная, в принципе, сумма.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"У меня самая моя дорогая песня, не буду говорить какая, стоила полтора миллиона", - уведомила Бузова, конкретизировав, на что уходят средства - запись, мастеринг, аранжировка.

Причем бывают и более дорогие треки. Хотя "высокая цена - еще не показатель, что это хит", - акцентирует Ольга.

Плюс очень дорого содержать шоу. "Вы ведь видите готовый результат. А репетиции, постановка, хореография, костюмы, свет, звукорежиссер, плакаты - за все надо платить немалые деньги", - прояснила девушка. Напомнив - все эти затраты полностью ложатся на ее такие хрупкие, но мужественные плечи.

И Ольга не скрывает: ей нравится, что на сегодняшний день она полностью себя обеспечивает, вкладываясь "в карьеру, в ремонт своего дома, в плитку, в мрамор".

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