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Ольга Бузова выходит замуж за 26-летнего блогера

Новости
    27.01.2020, 11:55
Текст:   Олег Усков

34-летняя певица, телеведущая, звезда реалити "Дом-2" Ольга Бузова ответила "да" на предложение руки и сердца от 26-летнего блогера и певца Давида Манукяна. Об этом передает KP.RU, уточняя, что после торжеств "парочка поселится в новой квартире Оли на Мосфильмовской улице". Приобретенной ею недавно за 120 миллионов рублей.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По словам Бузовой, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым три года была одна, с блогером она познакомилась на съемках своего клипа "Лайкер", где Давид сыграл главную мужскую роль.

"Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать. Мы живем вместе", - сделала заявление Ольга.

Отмечается, что влюбленные публично обсуждают предстоящее мероприятие в социальных сетях, тогда как Бузова уже устроила для подруг "тайную вечерю" в ресторане - девичник, куда никого "мужского пола" не позвала.

Предполагается, что артисты отправятся в ЗАГС уже в этом году.

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