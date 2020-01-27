Ольга Бузова выходит замуж за 26-летнего блогера

34-летняя певица, телеведущая, звезда реалити "Дом-2" Ольга Бузова ответила "да" на предложение руки и сердца от 26-летнего блогера и певца Давида Манукяна. Об этом передает KP.RU, уточняя, что после торжеств "парочка поселится в новой квартире Оли на Мосфильмовской улице". Приобретенной ею недавно за 120 миллионов рублей.

По словам Бузовой, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым три года была одна, с блогером она познакомилась на съемках своего клипа "Лайкер", где Давид сыграл главную мужскую роль.

"Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать. Мы живем вместе", - сделала заявление Ольга.

Отмечается, что влюбленные публично обсуждают предстоящее мероприятие в социальных сетях, тогда как Бузова уже устроила для подруг "тайную вечерю" в ресторане - девичник, куда никого "мужского пола" не позвала.

Предполагается, что артисты отправятся в ЗАГС уже в этом году.