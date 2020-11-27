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27.11.2020 09:15
Рубрика: Видео

Пользователей Сети впечатлил внедорожник, мчащийся на трех колесах

Текст: Вадим Давыденко

"Никогда не сдавайся, - гласит девиз владельца внедорожника GMC Yukon, героя этого видео. - Позорься до конца!".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Он и не сдается. Высекая по асфальту снопы искр, продолжает вести свой покалеченный автомобиль к известной лишь одному ему цели и не обращает внимания на удивленные взгляды зевак вокруг. Посмотрите: он даже ПДД старается по возможности соблюдать, держится своего ряда и не превышает скорость, хотя кто б его сейчас упрекнул за неаккуратное перестроение из полосы в полосу или за разворот под запрещающий знак?

Видео снято на окраине Чикаго и мы, к сожалению, так и не узнаем причин, по которым владелец Yukon решил доехать из пункта А в пункт Б именно так, хромая на одно колесо, а не встал у обочины и не вызвал эвакуатор.

Одни комментаторы под видео предположили, что машина только что побывала в аварии и ее владелец счел, что до дома не так далеко, что вполне можно добраться и на своих троих. Другие, лучше знающие реалии Чикаго, сочли, что история имеет криминальный оттенок, что номеров на машине нет неспроста и что водитель очень не хочет сейчас встречаться с полицией и отвечать на неприятные вопросы...

#видео #авто