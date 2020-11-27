Установлено происхождение монолита из "Космической одиссеи" в США

Загадочный монолит, обнаруженный на днях в горах американского штата Юта, вероятнее всего, является работой скончавшегося в 2011 году художника-минималиста Джона МакКракена. Он проживал в соседнем штате Нью-Мексико.

Изначально, как сообщает Independent, искусствоведы предположили, что монумент мог быть создан поклонником художника, но позже эксперты из галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, где выставлялся МакКракен, подтвердили оригинальность работы. Минималист известен скульптурами в форме пирамид, кубов и гладких плит. Данная конструкция выполнена из нержавеющей стали.

Раскрыть тайну попытались и интернет-пользователи. Изучив спутниковые карты, они предположили, что монолит появился в 2015 году.

Напомним, блестящий трехметровый столб неизвестного происхождения обнаружили сотрудники Департамента общественной безопасности штата во время облета территории. Они выдвинули версию, что объект установил поклонник фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Местонахождение монолита было решено не разглашать, чтобы не привлекать к нему внимания. Тем не менее, судя по появившемуся в Instagram аккаунту, некоторые пользователи сумели разыскать монумент.