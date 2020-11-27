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27.11.2020 13:40
Рубрика: Легковые авто

Разобрали 10-летний Toyota Sequoia: внедорожник практически в идеале

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

"Клубный сервис" разобрал десятилетний рамный внедорожник Toyota Sequoia, который собирался для североамериканского рынка, но эксплуатировался в условиях климата Московской области. Автомобиль оказался не в идеальном состоянии, но, учитывая возраст и пробег в 127 тысяч, близким к нему.

Фото: скриншот с youtube.com
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Илья Свиридов рассказал, что подыскивал Toyota Sequoia в течение трёх лет. Если говорить глобально, то машина действительно в порядке. Нареканий к состоянию кузова нет, за исключением болтов подушки рамы и усилителя в районе её центра - это так называемая "пескоструйная зона", которая наиболее подвержена атаке частиц из-под колёс автомобиля.

Ещё одна проблема старых "японцев" внедорожного сегмента - неработоспособность болтов регулировки углов развала и схождения. У машины, купленной Свиридовым, этой проблемы нет.

Однако, как выразился блогер, "она ходит под себя", что буквально означает негерметичность "постели" распредвалов. Протечка наблюдалась как с левой, так и с правой стороны 381-сильного V8 объёмом 5.7 литра.

Итоговая сумма, которая была потрачена на покупку запчастей и технических жидкостей, - 257 350 рублей. Фото накладной с купленными позициями и их стоимостью "Клубный сервис" опубликовал в своем Instagram.

В дальнейшем блогер планирует освежить салон, провести работы по детейлингу лакокрасочного покрытия и улучшить ходовые качества в соответствии со своими требованиями.

#Toyota