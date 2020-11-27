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27.11.2020 11:00
Рубрика: Происшествия

Директор института ДВО РАН попытался скрыться от следствия за границей

Текст: Артем Красиков

Во Владивостоке суд принял решение об аресте директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук, несмотря на жалобу в апелляционный суд Приморского края.

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Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК РФ). По данным следствия, фигурант дела пытался скрыться и забронировал авиабилеты за границу, а также оказывал давление на свидетелей.

Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщало, что с октября 2016 года по июль 2018 года руководитель института заключил от имени учреждения контракт с иностранной компанией на изготовление подводного аппарата. В пересчет на рубли его стоимость превысила 17 с половиной миллионов. При этом глава знал, что в научном учреждении нет достаточной материальной базы и сотрудников для подобных работ.

Затем подозреваемый заключил договор субподряда на сумму шесть миллионов рублей, а потом увеличил его стоимость еще на 10 миллионов. Кроме того, мужчина подписал еще несколько договоров подряда с рабочими института на 2,5 миллиона рублей.

Сегодня апелляционный суд Приморского края рассмотрел жалобу директора и его защиты о несогласии с избранной в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу и принял решение об отказе в удовлетворении апелляции.

Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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