В Бурятии откроют торговые центры и рестораны

В Бурятии с 1 декабря вновь откроют торговые центры, предприятия общественного питания, салоны красоты и сауны, сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что в торговых центрах будет действовать строгий масочный режим, а владельцы комплексов должны будут разделить потоки входящих и выходящих посетителей. На входе люди должны иметь возможность приобрести средства индивидуальной защиты.

Кафе и рестораны смогу работать максимум до 22 часов. За столом должны будут находиться не более четырех человек, без учета детей.

Напомним, что в Бурятии из-за сложной эпидемиологической обстановки закрыли ряд учреждений с 16 ноября на две недели.

Всего в региона выявлено 17832 случая коронавирусной инфекции, 397 человек скончались.