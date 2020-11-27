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Рубрика: Происшествия

В Якутске арестован ректор агротехнологического университета

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске заключен под стражу ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации нацпроекта "Образование".

В пятницу Слепцову предъявили обвинение в том, что он организовал "обучение" за бюджетный счет студентов, которые никогда не переступали порог этого учебного заведения.

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"По данным следствия, в период с 2016 года по настоящее время обвиняемый, будучи осведомленным о том, что 136 студентов никогда не обучались в учебном заведении, неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам о подготовке документов об их зачислении в вуз, переводе на последующие курсы и отчислении с 4 курса в связи с неуспеваемостью", - говорится в сообщении СК оссии по Якутии.

После этого, чтобы вуз получал из федерального бюджета максимальные субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, он подписывал документы на "мертвые души". Как полагают следователи, действия ректора повлекли необоснованное расходование более 250 миллионов рублей, выделенных минсельхозом России. Эти деньги были использованы руководством учебного заведения на цели, не связанные с обучением студентов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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