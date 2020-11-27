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27.11.2020 13:33
Рубрика: Общество

В Башкирии в ряде школ отменили дистанционное обучение

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

С 30 ноября по 6 декабря в 23 муниципалитетах все дети будут учиться очно. Об этом решении оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РБ сообщили в пресс-службе главы администрации.

Фото: Евгений Софронеев/ТАСС
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Сообщается, что минздрав Башкирии рекомендовал еще на неделю продлить дистанционное обучение детей с шестого по 11 классы. И члены оперативного штаба это предложение поддержали. Тогда как учащиеся начальных, пятых и одиннадцатых классов по-прежнему будут заниматься в очном режиме. Также как и ученики всех классов малокомплектных школ.

В то же время было принято решение на ближайшую неделю отменить дистанционное обучение и перевести на очный формат учеников всех классов 21 района республики и двух городов, где коэффициент распространения коронавируса не превышает показатель 0,5. Итак, с 30 ноября по 6 декабря посещать школу в обычном режиме будут все учащиеся Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского и Буздякского, а также Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбулинского и Чекмагушевского районов. В этом списке также ученики городов Сибая и Межгорья.

Напомним, часть школьников Башкирии перевели на дистанционное обучение 9 ноября 2020.

По данным минздрава РБ на 27 ноября общее число случаев заражения COVID-19 составило 13852 человека, из них 11787 человек выздоровели.

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