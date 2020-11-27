В Саратовской области завели второе дело после убийства ребенка

В Саратовской области по факту жестокого убийства шестилетнего ребенка возбуждено еще одно уголовное дело. Следствие считает, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Как уже рассказывала "РГ", в Энгельсе Саратовской области 47-летний мужчина обвиняется в жестоком убийстве шестилетнего пасынка своего знакомого. Отчим погибшего ребенка попросил этого человека присмотреть за мальчиком, его мать в это время находилась с новорожденным ребенком в роддоме. Ранее судимый мужчина напился и в состоянии алкогольного опьянения убил ребенка.

Как сообщает областное управление СК, следствие пришло к выводам, что мать мальчика, с которой он жил в Энгельсе, не исполняла обязанности по воспитанию ребенка, а семья находилась в социально опасном положении. В тоже время должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних этот факт не выявили, не предприняли мер по защите ребенка от противоправных действий и по его изъятию из семьи. В результате стало возможным преступление в отношении несовершеннолетнего.

- Следователями СК будут досконально исследованы все причины и условия, приведшие к трагедии, - информирует пресс-служба ведомства.