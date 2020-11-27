Новости

Перечислены ключевые признаки инфаркта 01:52
Российские клубы ни разу не выиграли в 16 еврокубковых матчах сезона 01:51
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России 01:43
"Наполи" почтил память Марадоны победой над "Риекой" в Лиге Европы 01:15
Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло в море 00:58
В Калининграде на месте убийства мужчины и женщины найден пистолет 00:39
Экс-сотрудник ФСБ получил условный срок по делу о невозврате 9 элитных ковров 00:22
Выявлены случаи выпадения зубов из-за коронавируса 00:03
Первые результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых появятся в декабре 26.11.2020
Марадона завещал забальзамировать свое тело 26.11.2020
Адвокат Дагир Хасавов приговорен к 6 годам колонии 26.11.2020
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 26.11.2020
AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19 26.11.2020
В Калининграде найдены тела бывших супругов с огнестрельными ранениями 26.11.2020
Белорусы отправили свои тяжеловесы для участия в ралли "Дакар-2021" 26.11.2020
Директор Росгвардии обсудил с послом ОАЭ в РФ вопросы сотрудничества 26.11.2020
Минобороны сообщило о 4 186 военнослужащих с коронавирусом 26.11.2020
Европарламент принял резолюцию, призывающую к санкциям против Турции 26.11.2020
Движение на ул. 1-я Брестская в Москве временно перекрыли 26.11.2020
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко 26.11.2020
Теплоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено 26.11.2020
Воробьев назвал ситуацию в здравоохранении региона напряженной 26.11.2020
Путин посетил выставку проектов цифровизации в Сарове 26.11.2020
РЖД добавят в "Сапсаны" спальные купе 26.11.2020
Росстат назвал регионы с самой высокой и самой низкой безработицей 26.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 01:43
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ближайшие пять дней в ряде регионов России прогнозируются погодные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Снежный покров в столице может образоваться к 1 декабря

Ожидается очень теплая погода на азиатской территории страны. "Первого декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия", - цитирует синоптика ТАСС. При этом аномальный холод прогнозируется в Западной Сибири - Омской и Новосибирской областях. Здесь температура будет на 6-7 градусов ниже нормы, по ночам - от минус 20 до минус 25 градусов.

Вильфанд также отметил, что в южной половине европейской части России в ближайшие пять дней температура будет около нормы, а в регионах севернее Москвы - выше нормы на 4-5 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в Петропавловске-Камчатском зафиксирован новый температурный рекорд. По данным Камчатгидромета, четвертого нобяря был зафиксирован абсолютный максимум дневной температуры воздуха плюс 9,4 градуса. Прежний максимум - 8,6 градуса выше нуля - был установлен пять лет назад.

Синоптики: Вероятность выпадения ледяных дождей увеличилась в 2,5 раза
В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь СФО Красноярский край ДФО Якутия СФО Омская область СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле
Собянин: Иммунитетом к коронавирусу обладает около половины жителей Москвы
В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону
Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники