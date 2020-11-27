В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России

В ближайшие пять дней в ряде регионов России прогнозируются погодные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ожидается очень теплая погода на азиатской территории страны. "Первого декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия", - цитирует синоптика ТАСС. При этом аномальный холод прогнозируется в Западной Сибири - Омской и Новосибирской областях. Здесь температура будет на 6-7 градусов ниже нормы, по ночам - от минус 20 до минус 25 градусов.

Вильфанд также отметил, что в южной половине европейской части России в ближайшие пять дней температура будет около нормы, а в регионах севернее Москвы - выше нормы на 4-5 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в Петропавловске-Камчатском зафиксирован новый температурный рекорд. По данным Камчатгидромета, четвертого нобяря был зафиксирован абсолютный максимум дневной температуры воздуха плюс 9,4 градуса. Прежний максимум - 8,6 градуса выше нуля - был установлен пять лет назад.