В Красноярске объявили режим "черного неба"

С началом холодов в Красноярске объявили состояние неблагоприятных метеоусловий, или режим "черного неба", сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, действие режима НМУ первой степени опасности начинается 27 ноября. И продлится он в течение трех дней.

- На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - пояснили причины введения режима "черного неба" в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи указывают, что в Красноярске установилась морозная и безветренная погода. Скорость ветра будет всего 2-7 метров в секунду. Это значит, что все выбросы и пыли не будут рассеиваться, а воздух будет становиться только грязнее.

Напомним, режим НМУ вводится в краевом центре уже второй раз в течение ноября.