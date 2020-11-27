В Красноярске объявили режим "черного неба"

Новости

Треть петербуржцев отказались от праздничных путешествий 09:42
В электронной медкарте москвичей появились новые услуги 09:30
Русский язык сохранится в новой редакции конституции Киргизии 09:25
В Японии отменили новогодние мероприятия с участием императорской семьи 09:21
Оперштаб: Еще 6484 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
Трамп назвал условие при котором он покинет Белый дом 09:09
В Москве открываются катки 08:25
Названа сложность при испытаниях вакцин от коронавируса 07:50
Марадона похоронен рядом со своими родителями 07:40
Снег с дождем и температура около нуля задержатся в столице до конца ноября 07:39
МиГ-29 ВМС Индии потерпел крушение в Аравийском море 07:06
В Индии пять человек погибли при пожаре в клинике для больных COVID-19 06:55
В США создан определяющий 50 типов рака тест 06:15
Американские нефтяники приговорены к тюремному заключению в Венесуэле 05:53
В Минобороны РФ рассказали о работе военных саперов в Нагорном Карабахе 05:31
Роспотребнадзор: Люди с ВИЧ более подвержены заражению коронавирусом 05:20
СМИ: Гендир "Спартака" Газизов близок к уходу из клуба 04:35
Врач рассказал о способах реабилитации после COVID-19 03:56
Один из частых способов приготовления пищи оказался опасным для легких 03:55
Главный санитарный врач Англии призвал не обниматься с родными на Рождество 03:31
В Национальном парке Галапагос обнаружили белого пингвина 03:25
Walt Disney уволит 32 тысячи сотрудников 02:59
Жители столицы Сирии получили гуманитарную помощь из России 02:54
Трамп обозначил новые сроки поставок вакцины от COVID-19 в США 02:23
Перечислены ключевые признаки инфаркта 01:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 09:14
Рубрика: Общество

В Красноярске объявили режим "черного неба"

Текст: Дмитрий Мальков

С началом холодов в Красноярске объявили состояние неблагоприятных метеоусловий, или режим "черного неба", сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В РФ побит шестнадцатилетний рекорд по уровню загрязнения атмосферы

По информации ведомства, действие режима НМУ первой степени опасности начинается 27 ноября. И продлится он в течение трех дней.

- На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - пояснили причины введения режима "черного неба" в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи указывают, что в Красноярске установилась морозная и безветренная погода. Скорость ветра будет всего 2-7 метров в секунду. Это значит, что все выбросы и пыли не будут рассеиваться, а воздух будет становиться только грязнее.

Напомним, режим НМУ вводится в краевом центре уже второй раз в течение ноября.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле
Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло в море
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл главную опасность COVID-19
В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону
Марадона похоронен рядом со своими родителями
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники