Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло в море

Трубоукладчик "Академик Черский" - главный претендент на достройку "Северного потока-2" покинул немецкий порт Мукран и направляется в Калининград. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Marinetraffic.com. Другая система определения нахождения морских судов Vesselfinder.com не указывает пункт назначения трубоукладчика.

"Академик Черский" находился в Мукране, который считается логистической базой "Северного потока-2", где хранятся трубы и другое оборудование, с 27 октября. В акватории немецкого порта остались два российских судна снабжения "Умка" и "Финвал", которые предположительно также должны участвовать в работах по достройке газопровода.

Ранее 26 ноября стало известно, что норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны США. Компания должна была выдать итоговый сертификат соответствия газопроводу о том, что он соответствует всем принятым стандартам.

"Академик Черский" - единственный в России трубоукладчик с системой динамического позиционирования на борту. В феврале этого года он покинул дальневосточный порт Находка и, обогнув Евразию и Африку, пришел на Балтику 12 мая.

В конце прошлого года газопровод "Северный поток-2" не смогли завершить из-за санкций США. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой труб российских морских газопроводов на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.