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27.11.2020 18:38
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития: В Крыму надо подать воду из скважин до конца года

Текст: Алексей Дуэль

Жители Крыма и Севастополя могут быть обеспечены водой из пробуренных скважин до конца года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров в ходе инспекции объектов комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Всего, по данным региональных властей, до конца года планируется пробурить 20 скважин на территории Крыма и еще восемь в Севастополе.

"Данные работы обеспечат дополнительную подачу воды в системы водоснабжения Крыма и Севастополя, - сказал Сергей Назаров. - Воду из пробуренных скважин региону важно успеть подать до конца года жителям Крыма".

Правительство Республики Крым сообщило о ходе строительства водовода от Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополь. Это один из значимых проектов в сфере водоснабжения, объяснили в пресс-службе Минэкономразвития. Он будет давать не менее 11,5 тысячи кубометров в сутки, протяженность водовода - 19 километров. Рабочий пуск воды запланирован на апрель 2021 года. Работы на объекте ведутся в две смены.

В регионах Экономика ЖКХ Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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