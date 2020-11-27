На Кубани начали проверку по факту ДТП с шестью погибшими

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа", в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла в пятницу утром на пятом километре автодороги Выселки - Кирпильская Выселковского района Кубани. От полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо были доставлены в больницу.

Как стало известно, трем госпитализированным пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Предварительно установлено, что "Газель", перевозившая 15 работников и не предназначенная для пассажирских перевозок, при маневре допустила касательное столкновение с груженым "КамАЗом", двигавшимся в попутном направлении.

На место происшествия выехало руководство прокуратуры региона. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автомобильным транспортом.