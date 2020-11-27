Ростовчанина осудили за оправдание в соцсетях теракта в Новой Зеландии

В Ростовской области местному жителю вынесли приговор за публичное оправдание терроризма.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ по области, год назад ростовчанин разместил на свой личной странице в соцсети "ВКонтакте" комментарии, оправдывающие совершение теракта в двух мечетях в Новой Зеландии. Трагедия произошла в марте 2019 года, в результате стрельбы боевиков по верующим погиб 51 человек.

Также подсудимый в своих комментариях призывал к экстремизму по национальному признаку в отношении других людей.

В итоге суд назначил гражданину два года колонии общего режима.